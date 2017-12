Ivan Karić: Očekujemo da  2018. bude  godina ekoloških rezultata

Državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, Ivan Karić, kazao je danas u Kruševcu da se u tom ministarstvu nadaju da Poglavlje 27 bude otvoreno u maju ili junu naredne godine, što je, između ostalog, i preduslov da se kroz predpristupne fondove EU pomogne lokalnim zajednicama u rešavanju njihovih ekoloških problema

Karić je novinarima kazao da da je saradnja sa lokalnim samoupravama jedan od prioritetnih zadataka tog ministarstva, od njegovog osnivanja.

– Smatramo da ekološki problemi najviše pogađaju lokalne zajednice, pa nam je i saradnja sa lokalnim zajednicama značajna, kako bismo rešili neke od gorućih ekoloških problema u svakom gradu, bilo da je to upravljanje otpadom, prečišćavanje otpadnih voda ili pijaća voda – rekao je on, dodajući da je u Beogradu pre dva meseca održan sastanak sa predstavnicima lokalnih samopurava, te da će u narednom periodu biti i definisano koji su to gorući problemi u lokalnim zajednicama na čijem će se rešavanju raditi.

Prema njegovim rečima, ekološki problemi , iako ih je mnogo, dugo nisu bili na listi prioriteta, nisu se rešavali, pa je i osnivanje ovog ministarstva praktično jedinstvena prilika da se to promeni.

– Danas sam posetio Trstenik i Kruševac, razgovarali smo o ekološkim problemima i nadam se da će da ćemo sa predstavnicima lokalne samouprave već u januaru dogovoriti novu posetu, da rangiramo probleme, a onda i da započnemo sa njihovim rešavanjem – rekao je Karić.

Kao najveće ekološke probleme u lokalnim zajednicama naveo je nesanitarne deponije, neadekvatno upravljanje otpadom, otpadne vode, nepokrivenost kanalizacionom mrežom, te problem sa kvalitetom vazduha.

– Još uvek se koriste neadekvatna, najčešće fosilna goriva, pa će i jedan od posebnih izazova biti energetska tranzicija i promena sistema fosilnih goriva na obnovljive izvore. Kruševac je u blizini velikih resursa koji su obnovljivi, što uz pametnu ekološku politiku možemo da rešimo – kazao je on.

Govoreći o postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, Karić je rekao da u ovom trenutku ne postoji precizan plan kada su u pitanju ta postrojenja.

– Kruševac je jedan od desetak gradova i opština u Srbiji koji imaju ili su pri kraju realizacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ono što ministarsvo zna je da nas u narednih 15 do 20 godina, pre svega kad započnu pregovori sa Evropskom unijom, očekuju najteže direktive i njihovo ispunjavanje. To je za nas veliki izazov i dobro je da gradovi poput Kruševca budu ekološka inspiracija za ostale, da i drugi počnu na taj način počnu da rešavaju deo svojih ekoloških problema – poručio je državni sekretar.

Prema njegovim rečima, novom sistematizacijom u Ministarstvu predviđen je i veći broj ekoloških inspektora gde će Kruševac zauzeti značajno mesto, pre svega kad su u pitanju inspektori za zaštitu životne sredine, ali i inspektori koji se bave prirodom i zaštitom prirode.

Govoreći o ulozi ministarstva kada je u pitanju podizanje svesti građana o značaju ekologije, Karić je rekao da je u tom smislu pomoć medija i nevladinog sektora dragocena.

– Tu smo na zajedničkom zadatku, uloga medija, ekoloških udruženja i OCD je velika i ministarstvo tu sigurno ne može samo, jer nismo se sami ni izborili za njegovo osnivanje. Posebno je važna uloga medija koji u svojim lokalnim zajednicama usmeravaju pažnju na rešavanje lokalnih problema. Zajednička je odgovornost da radimo na podizanju ekološke svesti, a obaveza medija je da nas stalno opominju i da on nas traže konkretne rezultate. Čini mi se da će 2018. godina biti godina ekoloških rezultata – ocenio je državni sekretar.

Prilikom današnje posete državnog sekretara, u organizaciji Udruženja „Kruševački ekološki centar“, organizovana je i prezentacija projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“, koji Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija (UNDP), sprovode uz podršku Globanog fonda za životnu sredinu (GRF).

Pored predstavnika Ministarstva i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, skupu su prisustvovali i predstavnici gradskih uprava Kruševca i Čačka, opština Brus i Varvarin, JKP Nacionalni park „Kopaonik“, JP „Srbijašume“, kruševačkog Zavoda za javno zdravlje, javnih komunalnih preduzeća, studenti i učenici kruševačkih srednjih škola.

Ivan Karić: Očekujemo da 2018. bude godina ekoloških rezultata

