Inicijativni odbor HI „Župa“ u stečaju poziva bivše radnike na sastanak

Incijativni odbor HI „Župa“ u stečaju pozvao je bivše radnike te hemijske industrije na sastanak, koji će biti održan 20. februara u 11 časova u kruševačkom Veću Saveza samostalnih sindikata u Domu sindikata

Kako je navedeno u obaveštenju Inicijativnog odbora, koji čini šestoro bivših radnika te fabrike, tada će se razgovarati o dosadašnjim aktivnostima vodjenja stečaja u HI Župa.

Inače, HI „Župa“ je krajem prošle godine iz stečaja prodata kao pravno lice. Novi vlasnik je za 316,22 miliona dinara postala beogradska firma „Eukom“.

Prodata imovina“Župe” obuhvata 126 objekata, a medju najvažnijima su fabrika aditiva, upravna zgrada za laboratorijom, magacini, bravarska radionica kalijumove hemije, kristalizacija cinka i magnezijum sulfata, pogoni baznog hrom sulfata i ksantata, pogoni za peletizaciju ksantata i za proizvodnju sumporne kiseline, zgrada karbonata, skladište tečnih sirovina, dok nematerijalnu imovinu čine Rešenja o izdavanju dozvola za stavljanje u promet gotovih proizvoda i isprava o žigovima.

U „Župu“ je u julu 2015. godine uveden stečaj nakon što joj je dva meseca pre toga prestala zaštita države od naplate poverilaca.

Fabrika je bila privatizovano 2003. godine, ali je ugovor raskinut dve godine kasnije. Usledilo je nekoliko neuspešnih tendera, zatim i ulazak u postupak restrukturiranja 2010. godine.

Od privatizacije, 2003. godine, broj zaposlenih se kroz više socijalnih programa sa tadašnjih oko 1.400 smanjiho na svega 18 stalno zaposlenih u septembru 2013. godine. Tada je fabriku napustilo više od 320 radnika, kojima nije isplaćeno 25 plata.

