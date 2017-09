III Medjunarodni festival pravoslavnog filma „Snažni duhom“ – reč direktora

U Kruševcu se od 25. do 28. septembra održava III Medjunarodni festival pravoslavnog filma „Snažni duhom“. Organizatori Festivala su Grad Kruševac, kruševačka Eparhija i kompanija „Vifsaida“. U konkurenciji konkursnih igranih biće prokazana tri filma iz Srbije i Rusije, dok je u kategoriji konkursnih dokumentarnih filmova na progarmu 10 ostvarenja iz osam zemalja. Pripremljen je i bogat vankonkursni program – jutranji termini su rezervisani za animirane filmove za decu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole te za učenike od petog do osmog razreda, predvidjeno je prikazivanje kratkih animiranih, igranih i dokumetarnih filmova sa Festivala omladinskog filma „NAOS“ te te igrani film o Mojsinjskoj planini, „Vrata Srbije“

– Ovo je srpski festival, a učešće ruske strane ogleda se u podršci koju pruža Ruska pravoslavna crkva preko Pravoslavne inicijative. Festival, koji se u Kruševcu održava od 2015. godine stalno napreduje, sve više filmova učestvuje. Nije nam cilj da prikazujemo isključivo crkvene filmove već želimo da ponudimo film koji je alternativa onom koji se prikazuje u okviru uobičajenih bioskopskih repretoara – kaže u razgovoru za krusevacgrad.rs direktor III Medjunarodnog festivala pravoslavnog filma „Snažni duhom“, Filip Kudrjašov.

U konkursnom delu biće prikazana tri igrana filma: srpski „Inkarnacija“ i ruski filmovi „Volin“ i „Pored nas“.

– Zanimljivo je da ni jedan od tih filmova za glavne likove nema sveštenika. Sveštenik se pojavljuje kao scenarista u ostvarenju „Pored nas“. Film govori o sektama, igraju priznati ruski umetnici i film će zainteresovati svakog gledaoca – napomenuo je Kudrjašov.

Dokumentarni program je stilski i tematski raznolik.

– Tu su filmovi o novomučenicima – ponovo kanoniziranim ljudima, istorijski, filmovi o umetnicima. Imamo ostvarenje koje govori o manastiru koji se nalazi u muslimanskoj zemlji, u Uzbekistanu, ispričaćemo i priču o istoriji pravoslave crkve u Estoniji – naveo je direktor Festivala.

Za one koji vole savremeni dokumentarni film na repertoaru je „Put za dvoje“.

– Reč je pravoslavnom monahu koji iz Rusije putuje na Svetu goru. On treba da sakupi sastojke za pravljenje posebne vrste tamjana. Polovinu tog tamjana treba da proda u Americi ili nekoj drugoj zemlji, a drugi deo da odnese u zemlju u kojoj se dešava neki vojni konflikt. Režiser filma putuje sa monahom i beleži sve to – ispričao je Kudrjašov.

Posebnu pažnju, naveo je on, treba obratiti na srpsko ostvarenje „Zaveštanje“ u kome vidimo ljude koji su bili deca kada se desila tragedija srpskog naroda u Jasenovcu.

Žirijem koji će ocenjivati igrani program predsedava Sergej Katjer, režiser i producent iz Belorusije, predsednik žirija za dokumentarni film je otac Igor Sapko iz Ukrajine, novinarskim žirijem predsedava Natalija Jovanović iz časopisa „Pečat“ dok je načelu omladinskog žirija Dejana Stanković.

Ideja da se u Kruševcu organizuje Medjunarodni festival pravoslavnog filma rodila se 2014. godine kada je u našem gradu održan II Festival dečijeg ruskog filma „Bajke detinjstva“, koji svake godine menja grad.

– Tada smo sa predstavnicima Grada razgovarali o tome da bi Kruševac trebalo da ima svoj filmski festival. Analizirajući kalendar filmskih festivala zaključili smo da u Srbiji nema izvornog festivala pravoslavnog filma te da bi, imajući u vidu da je Kruševac stara srpska prestonica, da je neraskidivo vezan za Kosovski boj i kneza Lazara, to upravo mogao da bude ovakav festival – podsetila je predsednica Ruske dijaspore u Srbiji i predsednica Udruženja sunarodnika i prijatelja Rusije, Irina Miljković.

Poznanstvo i razgovori o saradnji sa sadašnjim direktorom Festivala i predsednikom žirija datiraju još iz 2010. godine kada su oni na poziv Patriotskog fronta posetili Kruševac i okolinu i zaključili da ima mnogo prostora za zajedničke aktivnosti.

Informacioni baneri Na više mesta u gradu će tokom trajanja Festivala biti postavljeni informacioni baneri na kojima će moći da se vidi program. Oni će stajati u centru, na Bagdali, u Pionirskom parku, kod crkve svetog Djordja, kod crkve naa Rasini, kod Lazarice, na Trgu mladih i kod Doma učenika. Program Festivala i eventualne promene mogu se pratiti na sajtu www.snazniduhom.rs i na zvaničnoj Fejsbuk stranici Festivala.

