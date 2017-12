Grad i poslovodstvo “Apoteke” zajednički traže rešenje za izlazak iz krize  

Zdravstvena ustanova „Apoteka Kruševac“ ima dugovanja od 330 miliona dinara, a plate kasne 6 meseci. To je bio razlog da sindikat te Ustanove prošle nedelje zatraži pomoć od osnivača, lokalne samouprave. Predstavnici Apoteke i Grada razgovarali su ove nedelje o tome kako bi lokalna samouprava mogla da pomogne toj zdravstvenoj ustanovi u prevazilaženju krize. To je za novine GRAD rekao predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti ZU „Apoteka Kruševac“, Marko Miljković. On je na nezavidan položaj kruševačkih apotekara pažnju javnosti skrenuo pojavivši se u belom mantilu na nedavnom zasedanju Skupštine Grada.

Da je poslovodstvo u stalnom kontaktu sa predstavnicima lokalne samouprave te da su svi svesni da je problem veoma ozbiljan za GRAD je rekao direktor ZU „Apoteka Kruševac“, Milan Radović.

– Razmatramo zajednički sve zakonske mogućnosti za rešavanje dugovanja „Apoteke Kruševac“ – kazao je Radović.

Ustanova je do sada zatvorila šest apoteka – tri u gradu i tri u selima: Zalogovac, Kupci i Globoder. Ustanovu, koja je u junu zapošljavala 198 ljudi, je u julu uz socijalni program napustilo 37 zaposlenih, dok iz nje po istom osnovu tokom decembra odlazi još 18 nemedicinskih radnika.

Milan Radović, direktor– U situaciji u kojoj se Ustanova nalazi veoma je teško napraviti realne i ostvarive planove za izlazak iz trenutne situacije. Moramo i dalje da umanjujemo rashod, a na žalost nije realno očekivati da ustanova u narednom periodu poveća prihod. Učinićemo sve što možemo da ustanova nastavi da radi, ali moramo biti svesni da su problemi ozbiljni i da mnogo toga ne zavisi ni od poslovodstva ni od predstavnika lokalne samouprave – rekao je Radović za GRAD.

Inače, Opština Kruševac je u decembru 2006. godine preuzela osnivačka prava nad Zdravstvenom ustanovom Apoteka Kruševac, odlukom tadašnje Skupštine opštine.