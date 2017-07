FK Napredak: Generalna proba protiv FK Jagodine

Fudbaleri Napretka uspešno su završili drugu pripremnu fazu i ulaze u završnicu pripremnog perioda. U subotu će odigrati „generalku“ protiv FK Jagodina. Utakmica se igra na stadionu Mladost u Kruševcu sa početkom u 18:30 časova

Na konferenciji za novinare koja je održana u medija centru kluba, šef stručnog štaba Nenad Sakić izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim radom.

„Vrlo sam zadovoljan odnosom prema radu fudbalera Napretka. Pripremni period nije bio lak, i pred njih su stavljeni ozbiljni zadaci, ali su momci to ispunjavali bez bilo kakvih problema. To smo pokazali – ostvarivši pet pobeda iz pet pripremnih utakmica .

To je ekipa koja ima pobednički duh, i realno očekujem od njih da to u prvenstvu pokažu. Koliko budemo dobri u tome, reći će kruševačka publika, koja je najbolji parametar za kvalitet fudbala koji se vidi na terenu“.

Prvu priliku da kruševljani pogledaju igru Napretka, imaće već u subotu, kada nam u prijateljskoj utakmici gostuje ekipa FK Jagodine.

„Napredak će uvek igrati samo na pobedu. Naravno, nemoguće je pobediti sve utakmice, ali ono što želim od moje ekipe je da svaku utakmicu igra na pobedu.

Želim da što duže ostanem u ovom klubu i da se na kraju prvenstva radujemo ostvarenim rezultatima, očekujem – mnogo boljim nego prošle godine.

Mi smo svi ambiciozni, i stručni štab i igrači, imamo i ambicioznog Predsednika tako da ćemo sigurno uraditi sve da napravimo rezultat koji je generacija Napretka 2000. godine napravila.

Ako uđemo u Evropu siguran sam da ćemo biti uspešniji od te generacije.

Poštujemo svakog protivnika ali smo jako svesni svog kvaliteta. Već mesec dana radimo zajedno, ekipa je odlična i iz tog razloga sa optimizmom gledam na predstojeće prvenstvo.

Želimo da igramo fudbal u pravom smislu te reči – ne da čekamo da prođe 90 minuta,već da igramo 90 minuta.

Moja je odgovornost ako ekipa ne bude na utakmici dala svoj maksimum . Ja ne kažem da ne sme da se izgubi, nekada je protivnik bolji, nije ti dan i jednostavno izgubiš, ali igra mora da postoji i biće je uvek“, obećao je šef stručnog štaba Napretka Nenad Sakić“.

Tekst i foto: FK Napredak

FK Napredak: Generalna proba protiv FK Jagodine

