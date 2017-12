Dan otvorenih vrata za privrednike Rasinskog okruga

– Prvi put u Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu organizujemo Dan otvorenih vrata za privredu Rasinskog okruga. Očekujem da i u narednoj godini nastavimo ovu akciju, najmanje kvartalno, kao pomoć pripvredi i preduzetnicima Rasinskog okruga u komunikaciji sa institucijama naše države. Cilj je da se pomoć privredi i rešavanju njihovih problema dovede na nivo direktne komunikacije sa svim institucijama i sa našim saradnicima – rekao je Predrag Vukićević, predsednik Regionalne privredne komore u okviru Dana otvorenih vrata za privrednike i preduzetnike Rasinskog okruga.

Vrata republičkih institucija u Kruševcu su u petak bila otvorena za sve privrednike Okruga, a zaposleni u Komori, Nacionalnoj službi zapošljavanja, Poreskoj upravi, kao i inspektori republičkih inspekcijskih službi bili su im na raspolaganju za informacije, savete i preporuke u različitim oblastima poslovanja. Pred ovim vratima našle su se i novinarske ekipe kako bi zabeležile utiske pre svega onih kojima je ova aktivnost i namenjena.

Miroslav Miladinović, predsednik Skupštine preduzetnika u Privrednoj komori Srbije, kazao nam je da je ova akcija jedinstvena u Srbiji, te da očekuje izuzetne rezultate. – Očekujemo da će u Danu otvorenih vrata svako od privrednika i pre svega preduzetnika danas iskazati ono što im otežava poslovanje, gde škripi i gde neko ne pokazuje svoje znanje da edukuje novoosnovanog preduzetnika.

Ljubodrag Đukić, direktor marketinga i razvoja Armature iz Aleksandrovca ocenio je da je Dan otvorenih vrata izuzetno koristan za privrednike i da očekuje će im otvoriti veće mogućnosti za korišćenje resursa koje država pruža privrednicima, a koje do sada nisu dovoljno koristili.

Na pitanje šta će on lično tražiti od nadležnih službi, Đukić je rekao da će razgovarati o podsticajima za izvoz. – „Armature“ su pretežno izvozna firma, imamo više od 95 odsto proizvoda koje plasiramo na stranom tržištu. Bilo je ranije dosta govora o tome da će od strane države stići konkretnija pomoć, ali se to do danas nije realizovalo u nekom značajnijem obimu – zaključio je on.

-Predstavnik sam firme koja se bavi proizvodnjom sadnog materijala i 90 odsto proizvodnje plasiramo na inostrano tržište. Ja sam konkretno danas imao posetu fitosanitarnoj inspekciji sa kojom imamo veoma dobru saradnju, u vezi dokumentacije za izvoz – rekao nam je Dušan Zdravković, predstavnik firme Vinokalem iz Velike Drenove.Dodao je da podržava ovu akciju, da se nada da će ih i dalje biti i da će im olakšati komunikaciju sa neophodnim nadležnim institucijama. Kazao je i da pomaka u podršci izvozno orijentisanim firmama već ima. – Javna ovlašćenja za izvoz spuštena su na nivo regionalne komore i ne moramo sada u Beograd, što će nam značajno uštedeti vreme.

Stojanku Todosijević, predsednicu sekcije knjigovođa Rasinskog okruga u Regionalnoj privrednoj komori zatekli smo u poseti Poreskoj upravi. Zanimale su ih neke od izmena koje su u skupštinskoj proceduri i usvajaju se ovih dana – pitanja vezana za akciju, uvođenje novih modela obračuna akcize, obračun PDV-a…

-Ovo je akcija koju treba pozdraviti i poželeti da postane praksa koja svim privrednicima može da donese dobro. Mi kao knjigovođe imamo konstantno dobar prijem u Poreskoj, ali treba i ostali privrednici da se uključe i da svoje nedoumice otklone na licu mesta sa ljudima koji su zaduženi za to – ocenila je Todosijevićka. Prema njenim rečima, privrednici najveće nedoumice imaju sa poreskim propisima. -Zakonska rešenja su, naime, veoma često nedorečena, ostavljaju prostor za dvojaka tumečenja, tako da mora da se zatraži neko službeno mišljenje, da se izrazi stav, da bismo i mi i privrednici znali kako da postupamo po tom pitanju.

Dan otvorenih vrata za privrednike i preduzetnike u Rasinskom okrugu je pilot projekat koji je inicirala Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa Rasinskim upravnim okrugom. Kako je ranije najavljeno, Komora će pokušati da ovu ideju proširi i na druge institucije sa kojima sarađuje, kao što su sindikati, obrazovni sistem, te gradske službe u lokalnim samoupravama Rasinskog okruga.

