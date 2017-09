“Blagi Bože, Upomoć, Smrt i druge slike” Žolta Kovača od večeras u Umetničkoj galeriji

“Iza postignute neposrednosti Žolta Kovača otkriva se odmereno i pažljivo traganje za novim komunikativnim mogućnostima i razvijanje sopstvenih kodova kojima beleži vreme u kojem jeste kao bljesak realnog”, navodi Biljana Grković, kustos umetničke galerije u prikazu izložbe slika Žolta Kovača čije je otvaranje zakazano za večeras (21. septembar) u 19 sati.

– Izložba Žolta Kovača u kruševačkoj Umetničkoj galeriji obuhvata radove koji pripadaju novoj celini u stvaralaštvu ovog umetnika i, s jedne strane, nastavak je prakse predstavljanja umetničkih postupaka kojima promišlja fenomene savremenog društva, a s druge se, pak, uočava donekle izmenjen pristup mediju slike usmeren ka mikro pričama – kaže još Grkovićka, najavljujući ovaj umetnički događaj.

Autor, u pismu koje prati izložbu, objašnjava put od svog doktorskog rada, ciklusa “Sjajne slike” koji se, kao umetnički projekat, bavio društvenom ulogom apstrakcije, do ovog koji je, kako kaže, odgovor na istraživanje o mogućnostima slanja poruke u lokalnim društvenim okolnostima, odnosno o tome, dokle poruka umetničkog rada može da dopre van uske umetničke zajednice i da li je moguća pozicija umetnika kao javnog intelektualca u ovom društvu.

“Nalazi, ne sjajni, su me naterali da razmišljam o komunikativnosti umetnosti u lokalnoj sredini i o načinima izražavanja. Tu su se brzo nametnuli strip i ulična umetnost kao načini izražavanja koji su daleko komunikativniji od slike u galerijskim uslovima. Paraleleno sam radio na daljem istraživanju i savladavanju novog likovnog jezika, na mogućnostima i pravilima koje ono nudi, ali i na uvođenju sadržaja koji me okupira. Zato su neki radovi samo apstraktni, neki koriste jezik stripa, neki uključuju tipografiju, neki su rađeni šablonima. Sadržaj koji se polako uvlači u taj jezik je vezan za teme koje me okupiraju kao čoveka i fizičko biće, a koji se uglavnom vrte oko teme rada u savremenom društvu, iscrpljenosti, nemoći, visokih očekivanja, nedostatka vremena i ekologije.”

Već je impresivna biografija Žolta Kovača dovoljan poziv radoznalom i angažovanom oku poznavalaca ili samo ljubitelja umetnosti kao vizelne komunikacije da ovaj događaj ne propusti. Žolt Kovač rođen je u Pančevu, 1975.godine. Posle završene Matematičke gimnazije studirao je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. Magistrirao je 2002. godine i doktorirao 2016. godine na istom fakultetu. Pohađao je Školu za istoriju i teoriju slike pri Centru za savremenu umetnost Beograd od 2000. do 2002. godine, izlagao na 20 samostalnih i više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Slovenija, Nemačka, Austrija, Norveška, Poljska, Slovačka, Mađarska, Francuska, Češka, Estonija, Grčka, Rusija, Makedonija). Suosnivač je i urednik online časopisa za savremenu umetnost Supervizuelna (www.supervizuelna.com). Svira bas gitaru u beogradskoj grupi Jarboli. Radi kao profesor na Visokoj školi strukovnih studija Beogradska politehnika.

Izložba koja se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, biće otvorena do 10. oktobra.

“Blagi Bože, Upomoć, Smrt i druge slike” Žolta Kovača od večeras u Umetničkoj galeriji

“Iza postignute neposrednosti Žolta Kovača otkriva se odmereno i pažljivo traganje za novim komunikativnim mogućnostima i razvijanje sopstvenih kodova kojima beleži vreme u kojem jeste kao bljesak realnog”, navodi Biljana Grković, kustos umetničke galerije u prikazu izložbe slika Žolta Kovača čije je otvaranje zakazano za večeras (21. septembar) u 19 sati. - Izložba Žolta Kovača u kruševačkoj Umetničkoj galeriji obuhvata radove koji pripadaju novoj celini u stvaralaštvu ovog umetnika i, s jedne strane, nastavak je prakse predstavljanja umetničkih postupaka kojima promišlja fenomene savremenog društva, a s druge se, pak, uočava donekle izmenjen pristup mediju slike usmeren ka mikro pričama -…