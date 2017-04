Ispred ulazne kapije u “Savremeni dom” u stečaju okupilo se osamdesetak bivših radnika tog preduzeća tražeći zaostale plate

Preduzeće im je, kako je rekao jedan od okupljenih, Srbobran Damjanović, ostalo dužno od 25 do 40 plata, u periodu od 2004. do 2013. godine.

– Imamo izvršna sudska rešenja, trebalo je ranije da reagujemo još kada je počelo rasulo u preduzeću, trebalo je da utvrdimo kada je nastao dug, ko ga je načinio – rekao je on dodajući da oko 400 radnika potražuje zaostale plate.

Njemu i njegovoj suprizi, kako je rekao, preduzeće duguje po više od milion dinara.

Okupljeni bivši radnici sz upozorili da se svakdonevno krade iz kruga tog preduzeća, odnosno da „obezbedjenje postoji, ali kao da ga nema“.

Preduzeće, prema njihoim navodima, ukupno duguje izmedju 400 i 500 miliona dinara, vrednost imovine je procenjena na oko 3 miliona evra, a „Savremeni dom“ ima oko 26 hektara zemljišta, dva lokala u Beogradu, imovinu na Kosovu.

„Savremeni dom“ je od sredine 2015. u stečaju, bankrot je proglašen u novembru te godine, a u medjuvremenu ni jedan oglas za prodaju njegove imovine nije objavljen.

Predsednik kruševačkog Samostalog sindikata, Milenko Mihajlović, rekao je da će sindikat od nadležnih zatražiti da se stečajni postupak što pre okonča, te da se imovina obezbedi.

Bivši radnici “Savremenog doma” traže zaostale plate

Ispred ulazne kapije u “Savremeni dom” u stečaju okupilo se osamdesetak bivših radnika tog preduzeća tražeći zaostale plate Preduzeće im je, kako je rekao jedan od okupljenih, Srbobran Damjanović, ostalo dužno od 25 do 40 plata, u periodu od 2004. do 2013. godine. - Imamo izvršna sudska rešenja, trebalo je ranije da reagujemo još kada je počelo rasulo u preduzeću, trebalo je da utvrdimo kada je nastao dug, ko ga je načinio - rekao je on dodajući da oko 400 radnika potražuje zaostale plate. Njemu i njegovoj suprizi, kako je rekao, preduzeće duguje po više od milion dinara. Okupljeni bivši…