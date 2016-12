SNS zadovoljan godinom na izmaku

Za Novogodišnje i Božićne praznike, neradni dani su 1, 2, 3. i 7. januara

Hitna služba i Služba za zaštitu dece i omladine dežuraju 24 sata dnevno, Stomatologija od 7-20, Ambulanta u Dijagnostičkom centru za sve građane Kruševca radiće od 7-20 sati, a ambulante u Velikom Šiljegovcu, Velikim Kupcima i Konjuhu od 7-13.30.

Tokom praznika dežuraće apoteka Kedrović, Biljana će 31. raditi do 22, Zdravlje i Maja do 20 časova. 1, 2. i 3. januara Biljana, Zdravlje i Maja radiće od 7 i 30 do 20 časova. Apoteka u Prnjavoru će raditi 2. januara od 7 i 30 do 15 časova, a trećeg apoteka u Lazarici.

1, 2, 3, 7. i 8. januara autobusi kruševačkog Jugoprevoza voziće po redu vožnje za nedelju, a 4, 5. i 6. saobraćaće po redu vožnje za subotu. Noćni prevoz neće raditi od 31. do 8 januara.

Tokom praznika gradska Toplana će grejati 24 sata.

Za Novogodišnje i Božićne praznike glavna Pošta Kruševac sutra 1.2.3 i 7. januara 2017. godine.

Javno komunalno preduzeća Kruševac, tokom praznika radiće uobičajeno.

Javno preduzeće Poslovni centar parkiranje neće naplaćivati 1.2. 3.i 7. januara.

Bioskop Kruševac neće raditi 1.2.3. i 7. januara 2017.

Za Novogodišnje i Božićne praznike, neradni dani su 1, 2, 3. i 7. januara Hitna služba i Služba za zaštitu dece i omladine dežuraju 24 sata dnevno, Stomatologija od 7-20, Ambulanta u Dijagnostičkom centru za sve građane Kruševca radiće od 7-20 sati, a ambulante u Velikom Šiljegovcu, Velikim Kupcima i Konjuhu od 7-13.30. Tokom praznika dežuraće apoteka Kedrović, Biljana će 31. raditi do 22, Zdravlje i Maja do 20 časova. 1, 2. i 3. januara Biljana, Zdravlje i Maja radiće od 7 i 30 do 20 časova. Apoteka u Prnjavoru će raditi 2. januara od 7 i 30 do 15 časova, a trećeg…